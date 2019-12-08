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Güzel oyuncu öyle bir hale geldi ki kimse gözlerine inanamadı!

Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü oyuncu büründükleri rollerle tanınmaz hale geldi. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte süper kahramanların kostümsüz halleri...

08.12.2019 10:50 - Son Güncelleme: 08.12.2019 10:51
Güzel oyuncu öyle bir hale geldi ki kimse gözlerine inanamadı!

Siz onun böyle göründüğüne bakmayın, o aslında ünlü bir yıldız, iyi bir oyuncu. Ve öyle bir hale geldi ki herkesin ağzı açık kaldı.

Güzel oyuncu öyle bir hale geldi ki kimse gözlerine inanamadı!

O da onlardan biri. Ve oyuncu listesinde adı olmasa kimse onu tanıyamayacak.

Güzel oyuncu öyle bir hale geldi ki kimse gözlerine inanamadı!

Bu isim Naomi Grossman'dan başkası değil. American Horror Story için bu hale bürünen güzel oyuncuyu hiç kimse tanıyamadı. Ünlü oyuncular bazı karakterleri canlandırmak için çok farklı görünümlere bürünebiliyor. Bored Panda sitesi ünlü yıldızların tanınmayacak hallerini derledi.

Güzel oyuncu öyle bir hale geldi ki kimse gözlerine inanamadı!

Merly Streep Amerika'nın Melekleri dizisinde Rabbi karakterini oynamak için bu şekle bürünmüştü.

Güzel oyuncu öyle bir hale geldi ki kimse gözlerine inanamadı!

Ralph Fiennes, Harry Poter'daki Lord Voldemort karakterini oynamıştı.

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