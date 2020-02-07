Günlük burç yorumları – 7 Şubat 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işler konusunda, daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Meslek yaşantınızla ilgili çalışmaların karşılığını görmek konusunda tereddütleriniz olmasın.
BOĞA:
İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin bakmayı isteyeceksiniz. Geçmiş ve gelecek arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Gücünüzün farkında olmak size önemli boyutlar kazandıracak.
İKİZLER:
Partneriniz duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz. Olaylara anında müdahale etmeniz gerekebilir.. Dengelerinizi yitirmeden eğlenceye de zaman ayırabilirsiniz. Ara, sıra gevşemelisiniz.
YENGEÇ:
Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından da sevgiyle karşılanıyor. Sadece inatçı günlerinizde agresif oluyorsunuz.
ASLAN:
Güneş karşıt burcunuzda ilerliyor ve kişiliğinizle duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, sevdiğiniz kişinin bile hakkınızda kuşku duymasına sebep oluyorsunuz.