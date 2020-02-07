Günlük burç yorumları – 7 Şubat 2020 Cuma

BOĞA:

İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin bakmayı isteyeceksiniz. Geçmiş ve gelecek arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Gücünüzün farkında olmak size önemli boyutlar kazandıracak.