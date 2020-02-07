Cuma mesajları 2020: En yeni ve anlamlı resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

● Bugün öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olmayan dua, def edilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan ve Allah demeyen dil kalmasın. Cumamız mübarek olsun...

● Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... De ki; "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" Dualarda buluşmak dileğiyle, Hayırlı Cumalar!