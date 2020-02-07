Cuma mesajları 2020: En yeni ve anlamlı resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimi olan cuma gününde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ediyorlar. Bu bağlamda, günün ilk saatlerinden itibaren cuma mesajları sıklıkla araştırılıyor. Sayfamızda en güzel ve en yeni cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 7 Şubat'a özel en yeni resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları... Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan Cuma gününün feyiz ve bereketinden istifade etmeye hazırlanan İslam alemi, birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajlarını araştırıyorlar. Resimli ve en yeni cuma mesajları içeriklerini sayfamızda derledik. İşte en yeni 2020 cuma mesajları...
● Bugün öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olmayan dua, def edilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan ve Allah demeyen dil kalmasın. Cumamız mübarek olsun...
● Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... De ki; "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" Dualarda buluşmak dileğiyle, Hayırlı Cumalar!
● Allah'ım! Bizi bize bırakıp, şeytanın ve nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi rızanı kazanıp, cennette cemalini görenlerden eyle... Hayırlı Cumalar.
● Ey büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar...