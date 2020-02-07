Erzurum esnafı 'kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktı

Olçun, son günlerde yaşanan deprem, çığ, uçak kazası ile birlikte terörün de 'def' olması, Çin'de yaşanan 'koronavirüs'ün de ülkemize gelmemesi için yine Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek bu kez 2001 ekmek bıraktı.

Esnaflığın yanı sıra din adamlığı ve televizyon programcılığı da yapan Olçun, "Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl binbir hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yıllardır yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakıyorum.