Erzurum esnafı 'kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktı
Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı. Din adamı ve esnaf olan Muhittin Olçun (47), "Ülkemizin doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatimler geleneği kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya 1001 ekmek bırakmıştık. Fakat son günlerde ülkemizde yaşanan talihsiz olayların "def" olması için bu kez doğaya yaban hayat için 2001 ekmek bıraktık ve dualar ettik" dedi.
07.02.2020 09:34
- Son Güncelleme: 07.02.2020 09:37
Olçun, son günlerde yaşanan deprem, çığ, uçak kazası ile birlikte terörün de 'def' olması, Çin'de yaşanan 'koronavirüs'ün de ülkemize gelmemesi için yine Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek bu kez 2001 ekmek bıraktı.
Esnaflığın yanı sıra din adamlığı ve televizyon programcılığı da yapan Olçun, "Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl binbir hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yıllardır yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakıyorum.
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