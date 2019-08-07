Günlük burç yorumları – 7 Ağustos 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Ağustos Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Arkadaşlık ilişkilerinizde bugün arkadaşlarınızın hatalarını yüzlerine net bir şekilde söylemenizden ötürü ufak tefek gerginlikler olabilir. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır. Zincirleme gelişen olaylardan sizde payınızı aldığınız bir gerçek. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler.
BOĞA:
Sizden yardım istendiğinde geri çevirmek yerine yardım mı isteniyor yoksa iyi niyetiniz mi kullanılıyor bunu ölçerek bir karar alın, evren size misli ile geri verecektir. Bugün ani değişimler karşısında koşullarınız yön değiştirebilir. Fırsatlar konusunda acele etmeyin. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı yeniden ele alabilirsiniz.
İKİZLER:
Aşk hayatınızda durağan bir süreçtesiniz, bu durum sizi rahatsız ediyor olabilir. Duygusal konularda ilişkinize heyecan katacak kişi siz olabilirsiniz. Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.. Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak.
YENGEÇ:
Kimin kalıp kimin gideceği ile ilgili ciddi kararlar verebilirsiniz. İyi niyetinizi uzun süredir kullanmakta olan kişilere karşı sert bir tutum sergileyebilirsiniz. Bugün, Güneş maddi konularda dikkatli olmanızı sağlıyor. Mars ve Venüs'ten olumlu destek geliyor. Duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor.. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Jüpiter'in geri hareketi çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamamanızı gerektiğini gösteriyor.
ASLAN:
Hayata karşı güveninizin artacağı durumlar söz konusu olabilir. Kusur olarak nitelendirdiğiniz öz eleştiri noktalarınızı düzeltme yönüne gideceksiniz. Mars ve Venüs kişisel evinizde ilerliyor. Duygusal konulara takılı hareket etmeniz sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların size karşı haksız davranmaları gururunuzu incinebilir. Sert çıkışlar yaparak kişiliğinizi ortaya koymalısınız. Ayaklarınız problem yaratabilir dikkat edin.