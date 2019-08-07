Günlük burç yorumları – 7 Ağustos 2019 Çarşamba

İKİZLER:

Aşk hayatınızda durağan bir süreçtesiniz, bu durum sizi rahatsız ediyor olabilir. Duygusal konularda ilişkinize heyecan katacak kişi siz olabilirsiniz. Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.. Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak.