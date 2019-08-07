Karain Mağarası'nda yapılan arkeolojik kazının son gününde 350 bin yıllık el baltası bulundu

Mağaranın çok zengin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Taşkıran, en eski buluntuların olduğu E gözünde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını kaydetti. 2007 YILINDA 400 YILLIK OLANI BULUNMUŞTU Kazının son gününde sürprizle karşılaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Taşkıran, "Henüz birkaç saatlik bir buluntu. 2007 yılında el baltası bulmuştuk. 12 yıl sonra yeniden bir el baltası bulduk. Burada el baltası bulmamız buranın bir yaşam alanı olduğu yönündeki görüşlerimizi güçlendiriyor. Bu el baltası kargı ucuna takılarak, mızrak şeklinde avcılıkta ya da kesme, parçalama işlerinde kullanılıyor. Burası bir oturma alanı. Burada hem alet yapmışlar hem ateş yakmışlar hem de etleri kemiklerden ayırma işlemlerini gerçekleştirmişler" diye konuştu. Dünya genelinde yapılan kazılarda da daha eski dönemlere ait el baltaları bulunmuştu.

