Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İsimleri duyunca çok şaşıracaksınız

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri çeşitli değişimlere uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. İşte şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri...

06.08.2019 20:45 - Son Güncelleme: 06.08.2019 20:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





