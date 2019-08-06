GaleriYaşam

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İsimleri duyunca çok şaşıracaksınız

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri çeşitli değişimlere uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. İşte şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri...

06.08.2019 20:45 - Son Güncelleme: 06.08.2019 20:45
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İsimleri duyunca çok şaşıracaksınız

Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İsimleri duyunca çok şaşıracaksınız
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İsimleri duyunca çok şaşıracaksınız
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İsimleri duyunca çok şaşıracaksınız
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İsimleri duyunca çok şaşıracaksınız
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları
Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları