Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?
Kadınlarda meme kanserinden ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen onkolojik hastalık çeşidi olan mide kanseri sinsice ilerliyor... Mide kanserinin ortaya çıkmasında cinsiyet, genetik faktörler, sosyoekonomik duruma bağlı çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve Helicobacter pylori adlı bakteriye bağlı olarak gelişen gastrit, sebepleri etkilidir. Peki, mide kanseri kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir? İşte sinsizce ilerleyen mide kanserinin önemli belirtileri...
Mide kanseri kadınlarda meme kanserinden ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen onkolojik hastalık çeşididir. Cinsiyet, genetik faktörler, sosyoekonomik duruma bağlı çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve Helicobacter pylori adlı bakteriye bağlı olarak gelişen gastrit, mide kanserinin ortaya çıkmasında etkilidir.