Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Mide kanseri sindirimin başladığı ve depo görevi de olan organda oluşan tümöral dokuların değişik şekillerde ortaya çıktığı zaman zaman , kanama ,tıkama gibi şikayetlere neden olan tiplerine göre tedavileri değişen dünyada halen 2. sıklıkta saptanan ve 2. sıklıkta ölüme sebep olan kanser tipidir.