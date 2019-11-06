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Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Kadınlarda meme kanserinden ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen onkolojik hastalık çeşidi olan mide kanseri sinsice ilerliyor... Mide kanserinin ortaya çıkmasında cinsiyet, genetik faktörler, sosyoekonomik duruma bağlı çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve Helicobacter pylori adlı bakteriye bağlı olarak gelişen gastrit, sebepleri etkilidir. Peki, mide kanseri kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir? İşte sinsizce ilerleyen mide kanserinin önemli belirtileri...

06.11.2019 04:32 - Son Güncelleme: 06.11.2019 04:42
Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?
Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Mide kanseri kadınlarda meme kanserinden ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen onkolojik hastalık çeşididir. Cinsiyet, genetik faktörler, sosyoekonomik duruma bağlı çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve Helicobacter pylori adlı bakteriye bağlı olarak gelişen gastrit, mide kanserinin ortaya çıkmasında etkilidir.

Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Mide kanseri sindirimin başladığı ve depo görevi de olan organda oluşan tümöral dokuların değişik şekillerde ortaya çıktığı zaman zaman , kanama ,tıkama gibi şikayetlere neden olan tiplerine göre tedavileri değişen dünyada halen 2. sıklıkta saptanan ve 2. sıklıkta ölüme sebep olan kanser tipidir.

Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

ŞİKAYETLERİ
%80 civarında hiçbir belirti vermeyebilirken tümör ilerledikçe bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık erken doyma, karın ağrısı, kanama, kilo kaybı, yutma zorluğu, karında ele gelen şişlik şikayetleri olabilir. İleri dönemlerde kanamaya bağlı büyük tuvaletin siyah çıkması görülebilir.

Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Bu bulguların çoğu ülser, gastrit gibi iyi huylu hastalıklarda da görülebilir.

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