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Klavyedeki bu çizgiler ne işe yarıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Klavyelerde F ve J harflerinin altında çizgi bulunuyor. Milyonlarca insan her gün klavye kullanıyor ancak o çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için fark edemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

05.04.2020 08:01 - Son Güncelleme: 05.04.2020 08:02
Klavyedeki bu çizgiler ne işe yarıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Klavyelerin F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için farkedemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

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Klavyedeki bu çizgiler ne işe yarıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...

Klavyedeki bu çizgiler ne işe yarıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

Klavyedeki bu çizgiler ne işe yarıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Klavyedeki bu çizgiler ne işe yarıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.

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