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Klavyedeki bu çizgiler ne işe yarıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Klavyelerde F ve J harflerinin altında çizgi bulunuyor. Milyonlarca insan her gün klavye kullanıyor ancak o çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için fark edemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

05.04.2020 08:01 - Son Güncelleme: 05.04.2020 08:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





