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Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2019 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Kasım Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

05.11.2019 10:17 - Son Güncelleme: 05.11.2019 10:18
Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2019 Salı

KOÇ:

Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine bildiğiniz konuların detaylarını araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir unutmayın.

Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2019 Salı

BOĞA:

Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz. Gece uykularınızı ihmal etmeyin.

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Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2019 Salı

İKİZLER:

Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.

Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2019 Salı

YENGEÇ:

Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Cinsel enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.

Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2019 Salı

ASLAN:

Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Elinizdeki olanakları arttırma yolunda göstereceğiniz çaba, takdir görecek.

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