Günlük burç yorumları – 4 Temmuz 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? Teraziler aktif bir gün geçirecek. Kovalar bel ve boyun ağrıları peşinizi bırakmayabilir. İkizler saplantılarından vazgeçmeli. İşte 4 Temmuz Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Zamanlama yaparken hayatınızı hesaba katmalısınız. Günlük planlarınızla uzun vadeli bazı planlarınız kesişerek kendinizi yorgun hissettirecektir. Etrafındaki olaylar sürekli değişiyor ve sen bu duruma bir anlam veremiyorsun. İş yerinde birtakım değişiklikler yaşanabilir.
Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sizi yakından tanıyanlar için son derece farklı birisiniz. Onları çelişkiye düşürmekten hoşlanıyor gibi bir haliniz var.
BOĞA
Size iyi gelmeyen ilişkileri bırakmak için uygun bir gün. Faydası olmayan şeylere ısrarla tutunmak uzun vadede sizi planlarınızdan alıkoyabilir. Duygularında değişkenlik var. Gündüzü başka, akşamı başka bir gün. Girişimlerini hızlandırırken aceleci davranmamalısın.
Duygularınızı, enerjinizi dostlarınızdan aldığınız önemli desteklerle büyütecek ve işinize daha olumlu sarılacaksınız. Bugün enerjinizi ortaya koyacak işler yapmak istiyorsunuz. Uzun süredir görmek istediğiniz dostlarınızı aramak için uygun fırsatlar yakalayacaksınız.
İKİZLER
Eğitim ve kültür içeren konularda başarılı olabileceksiniz. Yeni bir kitaba başlamak, eğlenceli bir film izlemek size iyi gelebilir. İş yerinde karşılaşacağın sorunları ertelemekten yana olacaksın. Bugün hiçbir şey seni uğraştıramaz.
Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız. Saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde öğreneceğiniz bilgiler ömürlük olarak hayat kalitenizi yükseltecek bu yüzden her türlü işi ehli insanla görüşmekten çekinmeyin. Gün senin için güzel ancak bunu fark edebilmelisin! Yakınlarınla uğraşmayıp kendine ayıracak zaman bulmalısın.
İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Bugün, her türlü hırsınızı ön plana çıkarıyorsunuz fakat ihtiyatlı davranmakta fayda var. Bulunduğunuz ortamlarda, size çekici gelecek kişilerle tanışabilirsiniz.
ASLAN
Manevi yönünüzü değiştirmek için oldukça uygun bir gün, dua etmek, meditasyon yapmak ve şükür ritüelleri gerçekleştirmek için uygun olacak. Yenilik zamanı... Bir süredir kendinde yapmak istediğin değişiklikler için harekete geçebilir, radikal kararlar alabilirsin.
Bugün Ay, sizi agresif yapabilir. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. İçinizde kopan fırtınaları paylaşacak dosta ihtiyaç duymanız, sizi melankolik yapabilir.