Günlük burç yorumları – 4 Temmuz 2019 Perşembe

BOĞA

Size iyi gelmeyen ilişkileri bırakmak için uygun bir gün. Faydası olmayan şeylere ısrarla tutunmak uzun vadede sizi planlarınızdan alıkoyabilir. Duygularında değişkenlik var. Gündüzü başka, akşamı başka bir gün. Girişimlerini hızlandırırken aceleci davranmamalısın.

Duygularınızı, enerjinizi dostlarınızdan aldığınız önemli desteklerle büyütecek ve işinize daha olumlu sarılacaksınız. Bugün enerjinizi ortaya koyacak işler yapmak istiyorsunuz. Uzun süredir görmek istediğiniz dostlarınızı aramak için uygun fırsatlar yakalayacaksınız.