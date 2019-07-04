Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Yeşilçam'ın en güzel isimlerinden biri olan ve ilerleyen yaşına rağmen güzelliği ile hala kendisine hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu, şu sıralar ekranlarda görünmese de hala hakkındaki pek çok bilgi merak ediliyor. Gençlik döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun ünlü bir isim ile akrabalığı çıktı ki görünce şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin hiç bilmediğiniz akrabaları...

04.07.2019 11:10 - Son Güncelleme: 04.07.2019 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





