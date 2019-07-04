Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...
Yeşilçam'ın en güzel isimlerinden biri olan ve ilerleyen yaşına rağmen güzelliği ile hala kendisine hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu, şu sıralar ekranlarda görünmese de hala hakkındaki pek çok bilgi merak ediliyor. Gençlik döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun ünlü bir isim ile akrabalığı çıktı ki görünce şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin hiç bilmediğiniz akrabaları...
Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Gülşen Bubikoğlu gençlik döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlamıştı. Ünlü oyuncu şu sıralar ekranlarda görünmese de hakkında pek çok bilgi merak ediliyor. Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun ünlü bir isim ile akrabalığı çıktı ki görünce şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin hiç bilmediğiniz akrabaları.