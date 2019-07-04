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Avustralyalı adamdan ağızları açık bırakan hareket! YouTube videosu milyonlar izlendi...

Gün geçmiyor ki internette bir başka ilginç olayla karşılaşmayalım. Milyonlarca insanın günlük aktivitelerinden biri haline gelen YouTube videoları, dünya çapında birbirinden ilginç olayları ekranlarımıza taşıyor. Son olarak izlenme rekorları kıran bir YouTube videosunda Avustralyalı bir adam, toprağın altına dalıyor ve büyük bir sürprizle çıkıyor! Avustralyalı adamın yaptığı bu inanılmaz hareket YouTube'da milyonlar izlendi ve internetin en çok konuşulanları arasına girdi. İşte milyonlar izlenen o YouTube videosu ve birbirinden ilginç kareler...

04.07.2019 07:45 - Son Güncelleme: 04.07.2019 07:45
Avustralyalı adamdan ağızları açık bırakan hareket! YouTube videosu milyonlar izlendi...

Avustralyalı bir adam, toprağın altından devasa boyutta bir yengeç çıkardı. Çılgın adamın videosu YouTube'ta milyonlarca kez izlendi. Avustralya'lı fenomenin internette izlenme rekorları kırmasına sebep olan o anlar kameralara böyle yansıdı..

Avustralyalı adamdan ağızları açık bırakan hareket! YouTube videosu milyonlar izlendi...
Avustralyalı adamdan ağızları açık bırakan hareket! YouTube videosu milyonlar izlendi...
Avustralyalı adamdan ağızları açık bırakan hareket! YouTube videosu milyonlar izlendi...
Avustralyalı adamdan ağızları açık bırakan hareket! YouTube videosu milyonlar izlendi...
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