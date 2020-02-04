Günlük burç yorumları – 4 Şubat 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Disiplinli bir yapı sergilediğiniz için, bugün çevresel koşullarınızı zorlayacak ve yanınızda çalışan kişilerden tepki alacaksınız. Pratik yapınızı her alanda gösteriyorsunuz. Enerjinizin depolandığını görecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün ikilem yaratan sorunlardan uzak kalmayı başarmalısınız.
BOĞA
İç disiplininiz mükemmel. Planlarınızın doğru bir uygulayıcısısınız. Bugün duygusal paylaşıma herkesten fazla ihtiyacınız var. Dostlarınızın duygularını dinlemek yerine biraz da siz düşüncelerinizi karşınızdaki kişiye empoze edeceksiniz.. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannediyorsunuz.
İKİZLER:
Ay burcunuzda ilerliyor ve duygusal ilişkileriniz ön plana çıkarıyor. İş yaşantınızda sevmediğiniz kişilerle çalıştığınız zaman, motivasyonunuz düşüyor. Bugün bazı konularda düş kırıklığı yaşamak istemiyorsanız, karşılaşacağınız olumsuz olaylara karşı hazırlıklı olun ve yaratıcılığınızın engellenmesine izin vermeyin
YENGEÇ:
Bazen sizi anlamak zorlaşabiliyor. Çevrenize yardımcı olmak istediğiniz bir gün. Fakat sizden beklenen isteklerin fazlalığı karşısında bocalamanız mümkün. Satürn karşıt evinizde ilerliyor, katılacağınız toplantılarda eski bir arkadaşınızın sizinle paylaşmak istediği çok şeyler olabilir. Bugün mide problemleri yaşayabilirsiniz.
ASLAN:
Çevre ilişkileriniz güçleniyor. İş potansiyelinizin yükselmesi ile birlikte kabınıza sığamayacaksınız. Güçlü kişilerden alacağınız destek, yaşadığınız iletişim sorunlarınızı çözüyor. Dikkat çekici bir gününüzdesiniz. Etkili konuşmalarınız nedeniyle karşı cinsin dikkatini çekeceğiniz bir gün yaşıyorsunuz.