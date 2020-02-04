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Cinselliği reddedip, çıplak yaşıyorlar! Sadhu kabilesini görenler inanamıyor

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular. Yaşam biçimleri ise görenleri hayret ettirecek cinsten.

04.02.2020 10:09 - Son Güncelleme: 04.02.2020 10:09
Cinselliği reddedip, çıplak yaşıyorlar! Sadhu kabilesini görenler inanamıyor

Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular.

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Cinselliği reddedip, çıplak yaşıyorlar! Sadhu kabilesini görenler inanamıyor

Ailelerini ve dünyanın tüm maddi şeylerini geride bırakıp, yıllarca yoga ve meditasyon yaparak arınıyorlar.

Cinselliği reddedip, çıplak yaşıyorlar! Sadhu kabilesini görenler inanamıyor

Cinsellikten ve eğlenceden de uzak yaşıyorlar.

Cinselliği reddedip, çıplak yaşıyorlar! Sadhu kabilesini görenler inanamıyor

YILLARCA HAREKETSİZ BİLE KALIYORLAR

Hiç et yemiyorlar ve bedenlerini zorlu bir ibadete adıyorlar. Yıllarca hareketsiz duranlar da var, tek ayak üstünde yıllarca geçirenler de. Hindu halkı onlara saygI duyuyor ve yiyecek gibi yardımlarda bulunuyorlar.

Cinselliği reddedip, çıplak yaşıyorlar! Sadhu kabilesini görenler inanamıyor

Gün boyu, Tanrıya ulaşmak, kendi bedenlerini ve zihinlerini arındırmak için pek çok ibadet yapıyorlar. Çok fazla kıyafet giymiyorlar, hatta bazıları çıplak yaşıyorlar.

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