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Günlük burç yorumları – 4 Kasım 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Kasım Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

04.11.2019 09:23 - Son Güncelleme: 04.11.2019 09:23
Günlük burç yorumları – 4 Kasım 2019 Pazartesi

KOÇ:

Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır. Yoğun çalıştığınız projeleriniz size pozitif sonuçlar getirecek.

Günlük burç yorumları – 4 Kasım 2019 Pazartesi

BOĞA:

Günlük yaşamınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz. Bu ilişki yeni sorunlar da yaratabilir. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz. Kalbi dolu olanlar, sevdiğiniz kişi ile ortak ve olumlu bir performans içinde olmalısınız.

Günlük burç yorumları – 4 Kasım 2019 Pazartesi

İKİZLER:

Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 4 Kasım 2019 Pazartesi

YENGEÇ:

Bugün, yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Bu dönemde, sevgiliniz veya eşinizle birlikte harika bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 4 Kasım 2019 Pazartesi

ASLAN:

Bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir. Fakat, bu ilişkinin uzun vadede size zarar vereceğini düşünerek, adımlarınızı çok dikkatli atmalısınız. Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. İş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalar içinde olacaksınız.

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