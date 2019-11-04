BİM kampanyaları kaldığı yerden devam ediyor! 5 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
5 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Salı günü itibarıyla müşterilerinin beğenisine sunacak aktüel ürünleri yayınlayan BİM marketler, bu katalogda gıda ürünlerine yer verdi. Bu ürünlerin yanı sıra 55 Smart Uydu AlıcılıK UHD televizyon 3.499 TL'den satışa sunulacak. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 5 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
04.11.2019 08:52
- Son Güncelleme: 04.11.2019 08:52
DİĞER GALERİLER