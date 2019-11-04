Bilim insanları açıklayamıyor... Bu fotoğraf sıradan bir aile fotoğrafı değil...

UZAYLILAR VE PARANORMAL VARLIKLAR GERÇEKTEN VAR MI?

Geçmişten günümüze kadar herkesin aklında soru işereti olarak kalan uzaylıların ve tanımlanamayan varlıkların gerçek olduğunu düşündüren fotoğraflar, olaylar...

Solda kapıdan uzanmış bakan yüze ve sağda ışık hüzmesi gibi görünen silüete dikkat edin.