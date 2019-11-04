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Bilim insanları açıklayamıyor... Bu fotoğraf sıradan bir aile fotoğrafı değil...

Bu fotoğraflara ve olaylara akıl sır ermiyor... Kimisi tarihten günümüze, kimisi günümüzden olan bu fotoğraflarda bilim insanlarının dahi çözemediği pek çok sır var. Açıklama getirmek ise hayli zor. Gökyüzünde görülen garip cisimler, aile fotoğraflarında ortaya çıkan siluetler ve nicesi... İşte o esrarengiz olaylardan seçmeler...

04.11.2019 10:14 - Son Güncelleme: 04.11.2019 10:33
Bilim insanları açıklayamıyor... Bu fotoğraf sıradan bir mutluluk fotoğrafı değil...

UZAYLILAR VE PARANORMAL VARLIKLAR GERÇEKTEN VAR MI?

Geçmişten günümüze kadar herkesin aklında soru işereti olarak kalan uzaylıların ve tanımlanamayan varlıkların gerçek olduğunu düşündüren fotoğraflar, olaylar...

Solda kapıdan uzanmış bakan yüze ve sağda ışık hüzmesi gibi görünen silüete dikkat edin.

Bilim insanları açıklayamıyor... Bu fotoğraf sıradan bir mutluluk fotoğrafı değil...

Ne olduğu tanımlanamayan varlıklar gerçekten var mı?

Bilim insanları açıklayamıyor... Bu fotoğraf sıradan bir mutluluk fotoğrafı değil...

Gerçekliği ya da yanlışlığı konusunda büyük fikir ayrılıkları yaşanıyor.

Bilim insanları açıklayamıyor... Bu fotoğraf sıradan bir mutluluk fotoğrafı değil...

Bunlara rağmen insanların çektikleri bazı fotoğraflar akılları karıştırmaya yetiyor.

Bilim insanları açıklayamıyor... Bu fotoğraf sıradan bir mutluluk fotoğrafı değil...

Bazen bir karartı, bazen de bir yüz olarak fotoğraflarda karşımıza çıkan belirtiler tartışma yaratıyor.

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