Bayram tatili dönüşü yola çıkacaklar dikkat! Arabanız bu uyarıyı veriyorsa...

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, görev sırası geldiği zaman yanıyor, güvenli bir sürüş için uyarı veriyor. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu ikaz lambaların ne anlama geldiğini bilmiyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yollarda olan sürücülerin güvenli bir sürüş için bu ikazlara dikkat etmesi gerekiyor. İşte araçlarda bulunan ikaz lambaları ve anlamları...

04.06.2019 04:37 - Son Güncelleme: 06.06.2019 05:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





