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Günlük burç yorumları – 4 Ekim 2019 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Ekim Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

04.10.2019 09:28 - Son Güncelleme: 04.10.2019 09:28
Günlük burç yorumları – 4 Ekim 2019 Cuma

KOÇ:

Mesleki konularda bilginiz yeterli gelmeyebilir. Kendinizi ve limitlerinizi zorlamaya karar vererek bir üst kademeye, daha başarılı sürece geçiş yapmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 4 Ekim 2019 Cuma

BOĞA:

Ay'ın bulunduğu konum; maddi konularla ilgili, kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Politik davranmakla çevrenizde iyi bir izlenim sergileyeceksiniz. Bugün, dengeleriniz çok önemli.

Günlük burç yorumları – 4 Ekim 2019 Cuma

İKİZLER:

Bugün, ailenizle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Onların bazı davranışlarından etkilenebilirsiniz. Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Karasızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski taşıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda fikir ayrılıkları yaşayacaksınız. Olayları abartmayın.

Günlük burç yorumları – 4 Ekim 2019 Cuma

YENGEÇ:

Olayları çok fazla yargılayarak yorum getiriyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal saplantılarınızı daha belirgin hale getiriyor. Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu olacaktır.

Günlük burç yorumları – 4 Ekim 2019 Cuma

ASLAN:

Ay, kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlediği için, çevrenizde gelişen olaylara daha titiz ve ayrıntıcı bir şekilde bakıyorsunuz. Bugün, içsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı katı kurallarınızla sıkabilirsiniz.

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