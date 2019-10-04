Günlük burç yorumları – 4 Ekim 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Ekim Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
BOĞA:
Ay'ın bulunduğu konum; maddi konularla ilgili, kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Politik davranmakla çevrenizde iyi bir izlenim sergileyeceksiniz. Bugün, dengeleriniz çok önemli.
YENGEÇ:
Olayları çok fazla yargılayarak yorum getiriyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal saplantılarınızı daha belirgin hale getiriyor. Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu olacaktır.
ASLAN:
Ay, kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlediği için, çevrenizde gelişen olaylara daha titiz ve ayrıntıcı bir şekilde bakıyorsunuz. Bugün, içsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı katı kurallarınızla sıkabilirsiniz.