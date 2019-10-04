Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor mu? Ege'deki deprem sonrası bunu paylaştılar

Türkiye ardı ardına depremler ile sarsılmaya devam ediyor. Türkiye'nin deprem bölgesi olması ise akıllardan çıkmıyor. Bu bağlamda İstanbul Silivri'de üst üste yaşanan depremlerin ardından dün sabah saatlerinde ise Ege bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreminin ardından ise artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleşen bu olayların üzerine yine akıllara büyük Marmara depremi geldi. Konuyla ilgili deprem tahminlerinde bulunan Hollandalı bir şirket analiz raporu paylaştı. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular.

04.10.2019 09:39 - Son Güncelleme: 04.10.2019 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





