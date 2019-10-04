Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor mu? Ege'deki deprem sonrası bunu paylaştılar
Türkiye ardı ardına depremler ile sarsılmaya devam ediyor. Türkiye'nin deprem bölgesi olması ise akıllardan çıkmıyor. Bu bağlamda İstanbul Silivri'de üst üste yaşanan depremlerin ardından dün sabah saatlerinde ise Ege bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreminin ardından ise artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleşen bu olayların üzerine yine akıllara büyük Marmara depremi geldi. Konuyla ilgili deprem tahminlerinde bulunan Hollandalı bir şirket analiz raporu paylaştı. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular.
Türkiye son dönemde art arda depremler ile sallanıyor. Önce İstanbul Silivri'de yaşanan depremler bugün ise Ege bölgesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem akıllara yine büyük Marmara depremini getirdi. Ege bölgesinde yaşanan sarsıntıların ardından artçıların devam etmesi vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Olası Marmara depremi ile ilgili bir son dakika tahmini de Hollandalı bir araştırma şirketinden geldi. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları…
EGE VE AKDENİZ DEPREMİNİN ARDINDAN PAYLAŞTILAR! TÜRKİYE'DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE…
Bugün Akdeniz – Ege bölgesinde yaşanan depremin ardından bu görseli paylaşan şirket, Türkiye'de kısa vadede 7 büyüklüğünde deprem beklenmediğini belirtti.
Öte yandan bir diğer Hollandalı deprem uzmanı olan Hoogerbeets geçtiğimiz günlerde Türkçe tweet atarak konuyla ilgili rahatlatan açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hoogerbeets'in o sözleri:
Hoogerbeets ilk Türkçe gönderi olarak şu paylaşımda bulundu:
Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz.
Bu paylaşımın ardından bir Türkçe paylaşımda daha bulundu ve rahatlatan açıklamayı yaptı.
Hoogerbeets:
"İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7 deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa."