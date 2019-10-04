BİM 4 Ekim 2019! BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu! İşte 4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 4 Ekim kataloğu ile dikkat çekiyor. Cuma günü indirimleri için bekleyişte olan BİM müşterileri, haftanın indirimleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Haftanın BİM aktüel ürünleri neler? BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
04.10.2019 08:11
- Son Güncelleme: 04.10.2019 08:11
4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler bugün satışa çıkıyor. Toplam 46 ürünün yer aldığı BİM kataloğunda, ev ürünleri ile oyuncak çeşitlerinin yanı sıra tekstil ürünleri ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Merak edilen indirimli ürünler listesi burada. İşte 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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