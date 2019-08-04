Günlük burç yorumları – 4 Ağustos 2019 Pazar

KOÇ:

Bugünlerde yaşamınıza başarı, bolluk ve bereketi kendi iradeniz ile tezahür ettirebileceksiniz. Kalbinizden geçen bazı istekler için motivasyona ihtiyacınız var. Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.Bugün kardeşler ve aile ile ilgili konulara daha duyarlı yaklaşıyorsunuz. Kişisel motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor.