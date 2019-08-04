Günlük burç yorumları – 4 Ağustos 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Ağustos Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugünlerde yaşamınıza başarı, bolluk ve bereketi kendi iradeniz ile tezahür ettirebileceksiniz. Kalbinizden geçen bazı istekler için motivasyona ihtiyacınız var. Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.Bugün kardeşler ve aile ile ilgili konulara daha duyarlı yaklaşıyorsunuz. Kişisel motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor.
BOĞA:
Bugünlerde hayatınızda süregelen konfor alanınıza biraz daha bağlılık gösterebilirsiniz ve bu gelişiminiz açısından tedirginlik verici olabilir. İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Fakat bulunduğunuz ortamlarda vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi olaylarınızı yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.
İKİZLER:
Aşk hayatınızda özgürlük alanı oluşturmayı tercih edeceğiniz ve partnerinizin çok fazla müdahalesi altında kalmak istemeyeceğiniz bir gündesiniz. Bugün, duygularınızda ısrarcı davranacak ve kendi isteklerinize her şeyden daha fazla önem vereceksiniz. Maddesel isteklerinizin ağır basması sonucunda, kazançlarınızı konusunda farklı araştırmalar içinde olacaksınız. Bazı konularda karar vermek zorunda kalabilir ve değer yargılarınızda zorlanabilirsiniz.
YENGEÇ:
Arkadaşlıklarınızda arayı açacak tavırlarda bulunmamaya ve kontrollü bir tutum sergilemeye özen gösterin, pişman olacağınız şeyler yapmaya meyilli olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönlerini görecek ve ortak işbirliği içine gireceksiniz. Düşüncelerinizi süzgeçten geçirerek, hata yapmak istemiyorsunuz. Sosyal aktivitelerinizin sınırını genişlettiğiniz için, verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda kendinizi zorlayabilirsiniz..Dikkatinizi dağıtmamalısınız.
ASLAN:
Yapabilirliklerinizin arttığı bugünlerde mutlu bir yaşam sürmenin anahtarını elinizde tutuyorsunuz. Aşk konularından bilinçli olarak uzaklaşabilirsiniz. Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız. Bugün, aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Çekiciliğinizin kullanmak için daha ne bekliyorsunuz. Zihinsel aktivitenizin yüksek olduğu bir gün.