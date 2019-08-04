2019 PTT son dakika personel memur alım başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

Personel ve memur alımlarının en çok merak edilen kurumu PTT olarak öne çıkmaktadır. PTT'de çalışmak isteyen vatandaşlar yoğun şekilde ilanları araştırıyor. Bu bağlamda PTT 55 bin personel ve alım şartlarını sizler için araştırdık. PTT tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre KPSS şartsız personel alımı yapılacağı belirtildi. Şimdi vatandaşlar PTT personel ilanlarına ve alım yapılacak pozisyonlara kilitlenmiş durumda. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler? İşte PTT 55 bin personel alımı ile ilgili detaylar... PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

04.08.2019 12:15 - Son Güncelleme: 04.08.2019 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





