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2019 PTT son dakika personel memur alım başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

Personel ve memur alımlarının en çok merak edilen kurumu PTT olarak öne çıkmaktadır. PTT'de çalışmak isteyen vatandaşlar yoğun şekilde ilanları araştırıyor. Bu bağlamda PTT 55 bin personel ve alım şartlarını sizler için araştırdık. PTT tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre KPSS şartsız personel alımı yapılacağı belirtildi. Şimdi vatandaşlar PTT personel ilanlarına ve alım yapılacak pozisyonlara kilitlenmiş durumda. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler? İşte PTT 55 bin personel alımı ile ilgili detaylar... PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

04.08.2019 12:15 - Son Güncelleme: 04.08.2019 12:16
2019 PTT son dakika personel memur alım başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

Posta Telgraf Teşkilatı 55 bin personel alımı yaparak ciddi bir istihdam sağlayacak. Farklı alanlarda işe alınacak personeller için yelpaze oldukça geniş olacak. KPSS şartı da adaylardan talep edilmeyecek. PTT'nin bu hamlesini duyan binlerce kişi başvuru şekli ve şartlarını araştırıyor. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler?

2019 PTT son dakika personel memur alım başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.
c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

2019 PTT son dakika personel memur alım başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.
e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.
f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

2019 PTT son dakika personel memur alım başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

2019 PTT son dakika personel memur alım başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

h) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

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