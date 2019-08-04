Tarihin en gizemli mumyasıydı! Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü
1920'de ölen ardından cam tabuta konulan "Uyuyan Güzel" olarak da bilinen Rosalia Lombardo'nun mumyası ile ilgili gizem çözüldü. İtalya'da 1920 yılında 2 yaşında ölen Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde bir asırdır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.
04.08.2019 07:41
- Son Güncelleme: 04.08.2019 07:41
O tarihin en gizemli mumyalarından biri. 1920'de öldüğü gün gibi korunan 2 yaşındaki kızın cam tabutu içinde bir asırdır gözünü açıp kapatmasına bir açıklama getirilemiyordu.
Dünya onu Uyuyan Güzel olarak tanıyor. İtalya'da 1920 yılında 2 yaşında ölen Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde bir asırdır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.
General Mario Lombardo'nun biricik kızını mumyalayan Dr. Alfredo Salafia sırrını kimseye vermedi.
Ancak son araştırmalar paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirdi.
Yakın zamanda Dr. Alfredo Salafia'nın el yazmalarında bulunan formülleri inceleyen İtalyan bilim adamları küçük kızın gliserin, çinko ve klor, salistik asitli bir karışımla mumyalandığını ortaya çıkardı.