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Günlük burç yorumları – 31 Aralık 2019 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

31.12.2019 09:15 - Son Güncelleme: 31.12.2019 09:15
Günlük burç yorumları – 31 Aralık 2019 Salı

KOÇ:

Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

Günlük burç yorumları – 31 Aralık 2019 Salı

BOĞA:

Ayrıntılardan kurtulmak istemediğiniz için, olayların farklı yönlerini görmekten hoşlanıyorsunuz. Çevrenizle tartışmak yerine bildiğiniz konularda daha fazla bilgi sahibi olmayı yeğliyor, sessiz ve derinden gidiyorsunuz. Ailenizin teklifleri karşısında, işbirliği içine girmeniz mümkün. Geleneksel değilsiniz ama çevrenizi dinlemeyi seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 31 Aralık 2019 Salı

İKİZLER:

Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek. Askıda kalan işlerinizle ilgilenmek için, elinize fırsat geçiyor.Bugün çoğul fikirler içinde kalmanız mümkün.

Günlük burç yorumları – 31 Aralık 2019 Salı

YENGEÇ:

Duygu alış verişi içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Gireceğiniz toplantılarda ve sosyal yaşantınızda akıl ve mantık karmaşası yaşamak istemediğiniz için, dinlemeyi yeğlerken, karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz. Yeni ilişkileri konusunda temkinli hareket etmenizi, isabetli bir davranış olarak nitelendirebiliriz.

Günlük burç yorumları – 31 Aralık 2019 Salı

ASLAN:

İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini görecek, yaşantınızdan keyif almasını öğreneceksiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Rahatladığınız zaman işinizde çok daha başarılı bir performans sergiliyorsunuz.

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