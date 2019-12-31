BİM'den yılın son gününe özel sürprizler! BİM 31 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 31 Aralık 2019 aktüel ürünler satışa çıkıyor. Yılın son gününe özel sürpriz ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sayfamızdan güncel kataloğa ulaşabilirsiniz. Şarküteri ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda en dikkat çeken ürünler arasında peynir çeşitleri yer alıyor. Peki, BİM'in bu haftaki ürünleri neler? İşte BİM 31 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
31.12.2019 08:13
- Son Güncelleme: 31.12.2019 08:13
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