İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Ekipler şaşkına döndü: Broşür bile bastırmışlar

Gaziosmanpaşa ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir adrese gerçekleştirilen baskında çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca adreste bulunan broşürdeki "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz" yazıda dikkat çekti. Baskında 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

31.12.2019 10:35 - Son Güncelleme: 31.12.2019 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





