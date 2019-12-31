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İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Ekipler şaşkına döndü: Broşür bile bastırmışlar

Gaziosmanpaşa ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir adrese gerçekleştirilen baskında çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca adreste bulunan broşürdeki "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz" yazıda dikkat çekti. Baskında 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

31.12.2019 10:35 - Son Güncelleme: 31.12.2019 10:36
İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Ekipler şaşkına döndü: Broşür bile bastırmışlar

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşı gecesi öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında sahte içki üretimi yapan bir adrese baskın gerçekleştirdi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Ekipler şaşkına döndü: Broşür bile bastırmışlar

Gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Ekipler şaşkına döndü: Broşür bile bastırmışlar

İlçede bulunan bir cadde üzerindeki binanın bodrum katına gerçekleştirilen baskın sonucunda bidonlara doldurulmuş çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Ekipler şaşkına döndü: Broşür bile bastırmışlar

Baskın anında yakalanan Resul K., Yaşar S. ve Erkan S., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Ekipler şaşkına döndü: Broşür bile bastırmışlar

BROŞÜR BİLE BASTIRMIŞLAR
Adreste bulunan broşürde "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz" şeklinde yazının olduğu görüldü.

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