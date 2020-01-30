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Günlük burç yorumları – 30 Ocak 2020 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Ocak Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

30.01.2020 09:11 - Son Güncelleme: 30.01.2020 09:11
Günlük burç yorumları – 30 Ocak 2020 Perşembe

KOÇ:

Güneş kombinasyon burcunuz Kova'da ilerliyor. Günlük çalışmalarınıza belli bir düzen getirmek isteyeceksiniz. Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün içindesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyorsunuz.

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Günlük burç yorumları – 30 Ocak 2020 Perşembe

BOĞA:

Bugün, her şeye meraklı bir yaklaşım içindesiniz. Karşılıklı ilişkilerinizde gücünüzü farklı bir şekilde karşı tarafa yansıtabilir ve yanlış anlaşılabilirsiniz. Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz. Kafanızın içinde bir çok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.

Günlük burç yorumları – 30 Ocak 2020 Perşembe

İKİZLER:

Güneş ve Ay arasında güçlü bir kombinasyon kurulacağı bir gün. Sosyal ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, arkadaşlarınızın tenkitine maruz kalabilirsiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmenize gerek yok.

Günlük burç yorumları – 30 Ocak 2020 Perşembe

YENGEÇ:

Çevrenize ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Dostluk duygularınız yoğun ve derin. Bugün., kişisel başarılarınızın alkış getirmesi olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Sağlam ve kalıcı düşünceler içindesiniz. Arkadaşlarınızla aranızda kuracağınız diyalog sayesinde başarılı organizasyonlara gireceksiniz.

Günlük burç yorumları – 30 Ocak 2020 Perşembe

ASLAN:

Ay'ın Koç burcunda ilerlemesiyle, yardım sever duygularınızın atağa kalkmasına neden oluyor. İçsel dengenizi mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor. Bugün manevi duygularınızı ön plana çıkaracak davranışlar sergileyeceksiniz. Olaylara farklı bir bakış açısı getirerek, gizli takdir bakışların hedefi oluyorsunuz.

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