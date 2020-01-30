A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri A101'de sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu... Aldın Aldın başlığı altında yayımlanan katalogda teknoloji, elektronik ev aletleri, züccaciye ürünleri, kırtasiye, tekstil ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Birbirinden farklı ürünleri satışa sunan A101 marketlerin Türkiye genelinde 9 bin marketi bulunuyor. Peki, bu hafta A101'de neler olacak? İşte 30 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...
30.01.2020 08:19
- Son Güncelleme: 30.01.2020 08:19
A101'de perşembe günü indirimleri geçtiğimiz günlerde yayınlanan 30 Ocak kataloğuyla belli olmuştu. Vatandaşların merakla beklediği indirim günü geldi. Bugünden itibaren birçok ürün indirimli olarak satışa çıkıyor. A101 müşterilerini bu hafta neler bekliyor? Perşembe indirimleri neler? İşte A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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