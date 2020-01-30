A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri A101'de sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

A101'de perşembe günü indirimleri geçtiğimiz günlerde yayınlanan 30 Ocak kataloğuyla belli olmuştu. Vatandaşların merakla beklediği indirim günü geldi. Bugünden itibaren birçok ürün indirimli olarak satışa çıkıyor. A101 müşterilerini bu hafta neler bekliyor? Perşembe indirimleri neler? İşte A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...