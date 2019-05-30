Günlük burç yorumları – 30 Mayıs 2019 Perşembe

ASLAN:

Kötü düşünceleri toksin gibi görerek onlardan uzaklaşmak için olumlu düşünme ve olumlu konuşma alışkanlığı edinmelisiniz. Bitki çayı da tüketin. Çevresel ilişkilerinizde kendiniz farklı bir şekilde ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Beklediğiniz konuların ayağınıza gelmesi sizi olumlu motive etmeli.. İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi, bugün çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Kendinle baş başa kalma planları yaptığın o gün geldi çattı! Bugün kendini enerjik hissetmesen de programına uyacaksın.