Günlük burç yorumları – 30 Mayıs 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Mayıs Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Mesleki konularda realistik bir çerçeveden bakarak ilerlemeye çalışmanız gerekmekte. Kendinizi büyük hayaller içerisinde hayal etmeniz elbette mümkün. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Sosyal ilişkilerinizde sorunlar başınızı ağrıtacaktır. Partnerinizle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Gergin olduğunuz anlarda, hızla size rahatsızlık veren düşünceyi veya ortamı terk etmelisiniz. Bugün senin için önemli bir gün. Eğer yatırım yapmayı, girişimde bulunmayı planlıyorsan, bugünü mutlaka çok iyi değerlendir.
BOĞA:
İşlerinizi o kadar özenle gerçekleştiriyorsunuz ki iş arkadaşlarınız size gıpta ile bakabiliyorlar. Sağlığınızla alakalı olarak dikkat etmeniz gerekmekte. Bugün her zamankinden daha fazla sevgiye ihtiyaç duyacaksınız. İmzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Bazılarınız , kendilerinden yaşlı kişilerle duygusal ilişkilere girecekler ve ilişkilerindeki kısıtlanmalar ve zorluklar onları gergin yapacaktır. İçsel anlamda kendinizi gergin hissedeceksiniz. Düşünce tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir. Bir arkadaşınla yapacağın telefon görüşmesinde olaylardan haberdar olabilirsin. Çevrendeki insanları anlaman zor.
İKİZLER:
Yenilikleri keşfetmenin peşindesiniz. Özellikle bugünlerde daha önce gitmediğiniz bir yere yapacağınız tatil planları sizler için çok keyifli olabilir. Satın alma duygunuzun yoğun olmasından dolayı düşündüğünüz şeyleri gerçekleştireceksiniz. Aklınız oldukça rasyonel çalışacak. Ticaretle uğraşıyorsanız, işinizle ilgili atılımları gerçekleştireceksiniz. Sanatla ilgilenenler iyi kazançlar elde edecek. . Para kazanma konusunda oldukça mantıklı kararlar alacaksınız. Merkür-Neptün 90'lığı güne eşlik ediyor. Hedeflerine ulaşmak istemen, çalışmalarına hız kazandıracak.
YENGEÇ:
Üst üste güzel haberler alabilirsiniz. Ayrıca sizlerin de sağlık açısından uyku kalitenize gerçekten dikkat ve önem göstermeniz gereken bir gün. Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Sesinizi yansıtacağınız konulara duygusallıkla süsleyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda beklenmeyen gelişmeler var. Onun düşüncelerine öylesine değil, gerçekten önem vermelisiniz. Bugün iletişim kurmak, bilgi almak biraz zor olabilir. Eksik çalışmalarını tamamlamak vaktini alabilir.
ASLAN:
Kötü düşünceleri toksin gibi görerek onlardan uzaklaşmak için olumlu düşünme ve olumlu konuşma alışkanlığı edinmelisiniz. Bitki çayı da tüketin. Çevresel ilişkilerinizde kendiniz farklı bir şekilde ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Beklediğiniz konuların ayağınıza gelmesi sizi olumlu motive etmeli.. İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi, bugün çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Kendinle baş başa kalma planları yaptığın o gün geldi çattı! Bugün kendini enerjik hissetmesen de programına uyacaksın.