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En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler

Türklerin atalarından gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçek. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? Bazı ülkelerdeki sayılara şaşırmamak elde değil. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. İşte Dışişleri Bakanlığı verilerine göre işte yurtdışında yaşayan Türk sayıları...

30.05.2019 07:50 - Son Güncelleme: 30.05.2019 08:29
En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre işte yurtdışında yaşayan Türk sayıları. En yüksek ülkeler...

En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler

Arjantin

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

Güney Kore

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler

Meksika

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

Tayland

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler

Lüksemburg

Ülkedeki Türk Sayısı: 1600

Fas

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler

Özbekistan

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Etiyopya

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

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