En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler

Türklerin atalarından gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçek. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? Bazı ülkelerdeki sayılara şaşırmamak elde değil. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. İşte Dışişleri Bakanlığı verilerine göre işte yurtdışında yaşayan Türk sayıları...

30.05.2019 07:50 - Son Güncelleme: 30.05.2019 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





