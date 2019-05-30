30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Sürpriz liste burada!
30 Mayıs A101 aktüel ürünler satışa çıktı. Birçok ürüne perşembe kataloğunda yer veren A101 marketler her kategoriden ürünleri müşterilerinin beğenisine sundu. Teknoloji ürünlerinin ön planda tutulduğu katalogda, deniz ve plaj ürünleri ise en çok dikkat çekenler arasında. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? A101'de perşembe indirimlerinde neler var? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 30 Mayıs kataloğuyla müşterilerine indirimli ürünler listesini sunmuştu. A101 müşterileri heyecanla perşembe gününü beklemeye başlamıştı. Birçok sürpriz ürünün yer aldığı A101 30 Mayıs kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. A101'in 30 Mayıs ürünlerini haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)
Teknik Özellikler
Ambilight Yok
Curved (Kavisli) Hayır
Çözünürlük (Piksel) 1920 x 1080
Çözünürlük Full HD
Dahili Uydu Alıcı Var
Ekran Ebatı 43 inç / 108 cm
Ekran Formatı 16:09
Garanti Tipi Vestel Garantili
Giriş / Çıkış Portları USB
Görüntü Tarama Hızı 200
Görüntü Teknolojisi LED
HDMI Girişleri 2
Model Yılı 2018
Scart 1
Ses Çıkışı 2X8 W
Smart TV Yok
Teslimatta Kurulum Yok
Wi-Fi Yok
Garanti Süresi (Ay) 24
-Dahili HD Uydu alıcılı
Üretim Yeri: Türkiye
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)
GoSmart 10000 mAh Powerbank
* Çift USB port 39,95 TL
HI-LEVEL 64 GV Smart USB Bellek
* OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu ve 2 yıl garantili 39,95 TL
Piranha 7815 Bluetooth Hoparlör
* BT kablosuz bağlantı
* Müzik çalar
* TF kart ve USB girişi
* 3,5 mm kulaklık girişi
* Şarj edilebilir
49,95 TL
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)
6.09" Damla Çentikli FullView HD+Ekran
8 Çekirdekli 2.3 GHz'e kadar işlemci
3 GB Ram
32 GB Dahili Depolama
13 MP 1.8 Arka Kamera
8 MP Ön Kamera
Android 9
Parmak İzi Okuyucu ve Yüz Tanıma
Görüşme esnasında aktif çift Sim Kart
Yüksek ahize ses kalitesi
3020 mAh batarya
2 Yıl Honor Türkiye Garantisi
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)
Siparişiniz 7 iş günü içinde kargoya verilir.
Kurulum ''Vestel Servis'' tarafından yapılmaktadır.
*Adalar'a teslimat yapılamamaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Derinlik (cm)
59,5
Dondurucu bölme
2 adet
Enerji Sınıfı
A+
Genişlik (cm)
54
Dondurucu çekmece
4 adet
Değiştirilebilir kapı açılış yönü
Var
Renk
Beyaz
Toplam çekmece sayısı
6 adet
Brüt hacim
220 lt
Yükseklik (cm)
145,5
Garanti Süresi (Ay)
24
Garanti güvencesi
Vestel servis
Üretim Yeri: Türkiye