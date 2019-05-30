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30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Sürpriz liste burada!

30 Mayıs A101 aktüel ürünler satışa çıktı. Birçok ürüne perşembe kataloğunda yer veren A101 marketler her kategoriden ürünleri müşterilerinin beğenisine sundu. Teknoloji ürünlerinin ön planda tutulduğu katalogda, deniz ve plaj ürünleri ise en çok dikkat çekenler arasında. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? A101'de perşembe indirimlerinde neler var? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

30.05.2019 09:48 - Son Güncelleme: 30.05.2019 09:49
30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Sürpriz liste burada!

A101 30 Mayıs kataloğuyla müşterilerine indirimli ürünler listesini sunmuştu. A101 müşterileri heyecanla perşembe gününü beklemeye başlamıştı. Birçok sürpriz ürünün yer aldığı A101 30 Mayıs kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. A101'in 30 Mayıs ürünlerini haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler listesi...

30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Sürpriz liste burada!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)

Teknik Özellikler

Ambilight Yok

Curved (Kavisli) Hayır

Çözünürlük (Piksel) 1920 x 1080

Çözünürlük Full HD

Dahili Uydu Alıcı Var

Ekran Ebatı 43 inç / 108 cm

Ekran Formatı 16:09

Garanti Tipi Vestel Garantili

Giriş / Çıkış Portları USB

Görüntü Tarama Hızı 200

Görüntü Teknolojisi LED

HDMI Girişleri 2

Model Yılı 2018

Scart 1

Ses Çıkışı 2X8 W

Smart TV Yok

Teslimatta Kurulum Yok

Wi-Fi Yok

Garanti Süresi (Ay) 24

-Dahili HD Uydu alıcılı

Üretim Yeri: Türkiye

30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Sürpriz liste burada!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)

GoSmart 10000 mAh Powerbank

* Çift USB port 39,95 TL

HI-LEVEL 64 GV Smart USB Bellek

* OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu ve 2 yıl garantili 39,95 TL

Piranha 7815 Bluetooth Hoparlör

* BT kablosuz bağlantı
* Müzik çalar
* TF kart ve USB girişi
* 3,5 mm kulaklık girişi
* Şarj edilebilir

49,95 TL

30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Sürpriz liste burada!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)

6.09" Damla Çentikli FullView HD+Ekran

8 Çekirdekli 2.3 GHz'e kadar işlemci

3 GB Ram

32 GB Dahili Depolama

13 MP 1.8 Arka Kamera

8 MP Ön Kamera

Android 9

Parmak İzi Okuyucu ve Yüz Tanıma

Görüşme esnasında aktif çift Sim Kart

Yüksek ahize ses kalitesi

3020 mAh batarya

2 Yıl Honor Türkiye Garantisi

30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Sürpriz liste burada!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)

Siparişiniz 7 iş günü içinde kargoya verilir.

Kurulum ''Vestel Servis'' tarafından yapılmaktadır.

*Adalar'a teslimat yapılamamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Derinlik (cm)

59,5

Dondurucu bölme

2 adet

Enerji Sınıfı

A+

Genişlik (cm)

54

Dondurucu çekmece

4 adet

Değiştirilebilir kapı açılış yönü

Var

Renk

Beyaz

Toplam çekmece sayısı

6 adet

Brüt hacim

220 lt

Yükseklik (cm)

145,5

Garanti Süresi (Ay)

24

Garanti güvencesi

Vestel servis

Üretim Yeri: Türkiye

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10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 30 Mayıs 2019 Perşembe
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