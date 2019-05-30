30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Sürpriz liste burada!

A101 30 Mayıs kataloğuyla müşterilerine indirimli ürünler listesini sunmuştu. A101 müşterileri heyecanla perşembe gününü beklemeye başlamıştı. Birçok sürpriz ürünün yer aldığı A101 30 Mayıs kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. A101'in 30 Mayıs ürünlerini haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler listesi...