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BİM'den 2020'ye özel sürpriz ürünler! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketler 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine indirimli ürünler listesinin sundu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda tekstil ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan Vestel Venüs Go cep telefonu 529 TL fiyatı ile müşterilerini bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM marketlerin cuma günü indirimleri neler? İşte BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...

03.01.2020 08:04 - Son Güncelleme: 03.01.2020 08:04
BİM'den 2020'ye özel sürpriz ürünler! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma günü indirimleri listesi belli olmuştu. Bu hafta hangi ürünün indirimli olacağını ve fiyat bilgisini sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM'den 2020'ye özel sürpriz ürünler! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Vestel Venüs Go Cep Telefonu

• 2 Yıl Türkiye Vestel Garantili

BİM'den 2020'ye özel sürpriz ürünler! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Blender Set Rhapsody

• 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu

• Paslanmaz çelik blender ve mikser

• Parçalayıcı ve doğrayıcı fonksiyonu

• 600 ml ölçü kabı

BİM'den 2020'ye özel sürpriz ürünler! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Fanlı Isıtıcı

• Isıya dayanıklı plastik gövde

• 3 farklı güçte kullanım seçeneği

• Termik kesicili emniyet sistemi

• Sıcak/soğuk kullanım

BİM'den 2020'ye özel sürpriz ürünler! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

30 Led Işıldak

• 1200 mAh pil

• 30 SMD LED ile güçlü aydınlatma

• Çift kademeli ışık

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