BİM'den 2020'ye özel sürpriz ürünler! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM marketler 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine indirimli ürünler listesinin sundu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda tekstil ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan Vestel Venüs Go cep telefonu 529 TL fiyatı ile müşterilerini bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM marketlerin cuma günü indirimleri neler? İşte BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
03.01.2020 08:04
- Son Güncelleme: 03.01.2020 08:04
BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma günü indirimleri listesi belli olmuştu. Bu hafta hangi ürünün indirimli olacağını ve fiyat bilgisini sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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