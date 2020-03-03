Günlük burç yorumları – 3 Mart 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Mart 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
BOĞA:
İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor. Bugün sizin için gerekli olan şeyleri görmezlikten gelmeli ve olayların kendiliğinden oluşmasını beklemelisiniz
İKİZLER:
Bugün, Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz.. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. İlişkilerinizde aşırı bireysel olacağınız bir gün.
YENGEÇ:
Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırı yok ve sizin için imkansızlık saçma bir şey. Olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe olayların üstesinden gelebileceksiniz.
ASLAN:
Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. . Bazı ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız. Çalışma ve eğlence temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye çok az vakit ayırıyorsunuz.