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Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Tunica kenti yakınlarında "yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, görüntülendi. Ormandaki siyah yaratık görenleri korkuturken, görüntülerin bugüne kadar ki en iyi Sasquatch olduğu ifade edildi. Geçmiş zamanda yaşadığına inanılan ancak günümüzde yaşamadığına inanılan "Sasquatch" yada "Bigfoot"(Kocaayak) canlı olarak görüntülendi. Görüntüleri yayınlayan ünlü beyzbol oyuncusu Jordy Mercer haberi sosyal medyasından duyurdu "Yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, ABD'nin kuzeybatı ve Kanada'nın batı kesimlerinde yaşadığına inanılan iri, kıllı, maymun benzeri bir yaratık.

03.03.2020 13:45 - Son Güncelleme: 03.03.2020 13:45
Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!
Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Tunica kenti yakınlarında "yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, görüntülendi. Ormandaki siyah yaratık görenleri korkuturken, görüntülerin bugüne kadar ki en iyi Sasquatch olduğu ifade edildi. Geçmiş zamanda yaşadığına inanılan ancak günümüzde yaşamadığına inanılan "Sasquatch" yada "Bigfoot"(Kocaayak) canlı olarak görüntülendi. Görüntüleri yayınlayan ünlü beyzbol oyuncusu Jordy Mercer haberi sosyal medyasından duyurdu.

Ormanda dolaşan garip siyah figürün görüntülerinin, şimdiye kadar ki en iyi Sasquatch olduğu söylendi. "Yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, ABD'nin kuzeybatı ve Kanada'nın batı kesimlerinde yaşadığına inanılan iri, kıllı, maymun benzeri bir yaratık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!
Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!

Josh Highcliff isimli avcının korku içinde ormanda çekip, YouTube'da yayınladığı video kısa sürede viral oldu.

Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!
Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!

Videoda, bu yaratığın bir insan gibi, kolları, kolları ve bacakları olduğu görüldü. Bedeni ise maymun ve ayı gibi siyah kürkle kaplıydı.

Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!
Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!

Josh Highcliff, avlanırken siyah yaratığa rastladı ve çekime başladı. Videonun sonuna doğru, bu siyah yaratık ayağa kalktı, insanlardan çok daha uzun boylu görünüyordu. Hayvanın inanılmaz büyük olduğunu gören Josh, kaçmaya karar verdi.

Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!
Görenleri şoke eden akılalmaz görüntü! Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!

Josh Highcliff bu görüntü sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: İlk gördüğümde domuz, ayı ya da maymun olduğunu düşünmüştüm ama bu yaratığın hem büyük omuzları, atletik bir vücudu hem de dik bir başı vardı. Ağacın içini kazıyor gibiydi. Ayağa kalktığında kendimi kontrol edemedim ve kaçmaya başladım. Yaratık çok büyüktü ve sanırım yaklaşık 2,1 metre boyundaydı.

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