Haberler Galeri Yaşam Filmdeki sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Filmdeki sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Dünyanın en bilindik korku filmlerinin başında Halka geliyor. Korku filmi severler için Halka serisi efsaneler arasında yer alıyor. Lanetli bir video kasedin insanlara musallat olması ile başlayan korku filminde, Samara adı verilen karakter televizyonun içinden çıkarak insanlara korku salıyor. Halka'nın bu unutulmayan sahnesi gerçek oldu! Son zamanlarda gelişen teknolojinin geldiği nokta görenleri şaşırttı.

03.03.2020 08:17 - Son Güncelleme: 03.03.2020 08:18
Filmdeki sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Oturup televizyon seyrediyorsunuz; ancak korkulan oluyor ve o geliyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Filmdeki sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Televizyon önce karıncalanıyor.

Filmdeki sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Ardından Halka filmindeki meşhur sahne beliriyor.

Filmdeki sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Sonrasında ise 'o' kuyunun tepesinde görülüyor.

Filmdeki sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Adım adım kuyudan çıkıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 2 Mart 2020 Pazartesi
Günlük burç yorumları – 2 Mart 2020 Pazartesi