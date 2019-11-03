Günlük burç yorumları – 3 Kasım 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Kasım günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Geniş bir düşünce yelpazesine sahip olmanıza rağmen, fikirlerinizi bazılarına ters gelebilir. Özgürce hareket etmek isteyeceğiniz bir gün içindesiniz.. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. Gün içinde moralinizi bozan her şeyden çok kolay etkilenebiliyorsunuz. Hayatında önem verdiğin konular artık yer değiştiriyor. Kendini geliştirmek adına aklındaki planları eyleme dönüştürmek isteyebilirsin. Sevecen, anlayışlı ve hareketli yanını kullanarak iletişimde hız kazanacaksın. Mesleki ve maddi başarı senin için bu günlerde çok önemli. Yeni insanlar ve ortamlar için çok özel bir gün.
BOĞA:
Düşüncelerinizden kolay ödün vermeyen bir yapınız olmasına rağmen, gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Coşkularınızın sizi yönlendirmesinden hoşlanıyorsunuz.. İşinizle aranızda duygusal bir bağ oluşturmalı ve özel duygularınızı yansıtacak işler yapmalısınız.Çok emin olmadığın konularda görüşlerini keskin bir şekilde dile getirmen, beklenmedik sonuçlara yol açacak. Çocukların ile ilgili konular gündeminde olabilir. Eşinin desteğine ihtiyacın var. İş arayışında olan bir Boğa burcuysan, beklemediğin birinin aracı olması, onun hakkındaki fikirlerini değiştirebilir.
İKİZLER:
Bugün, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Her zamanki gibi yanlış anlaşılmaktan çekiniyorsunuz. Kendinize güvenmeniz gerektiğini farkındasınız. Yatırımlarınız için biraz daha beklemelisiniz. İnatçı ve idealist davranışlar içinde olmanız, bazı kişilerin dikkatini çekecektir.Bazen, kötü tecrübelerin bile güzel kapılara vesile olduğunu düşüneceğin bir gün. İki arkadaşının arasında kaldığını fark edebilir ve stratejik davranmayı tercih edebilirsin. Gereksiz bulduğun konuşmalardan uzak duracaksın. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, değer verdiğin kişiyle duygusal konuşmalar yapabilirsin.
YENGEÇ:
Romantik yönleriniz ortaya çıkıyor. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz. Fakat iddiacı yönleriniz yüzünden küçük tartışmalara neden olabilir. İlişkilerinizde, karşı tarafın olumlu düşüncelerinin etkisi altındasınız. Güçlü dostlarınızın size sunacakları teklifleri düşünmelisiniz. Bugün enerjinizi, her türlü konuya rahat bir şekilde yansıtabileceksiniz.Bugün parasal kazançlarını yeniden gözden geçireceksin. Giderlerinin gelirlerinden çok olması canının sıkılmasına neden olabilir. Çocukları olan bir Yengeç burcuysan, hayatı daha ciddiye almaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunabilirsin. Eğitimi devam eden bir Yengeç burcuysan, çalışma temponu arttırabilirsin.
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ASLAN:
Yakın dostlarınız tarafından desteklendiğinizi görmek sizi güçlendiriyor. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Özellikle mantıklı ve akıllı yaklaşımlarınız ve olaylara kısa sürede çözüm getirme tarzınız, her zaman takdir görüyor. Kişiliğinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenize daha oto kontrollü yaklaşıyorsunuz. Bulunduğun ortamları kendi tarzına ya da görüşüne göre yönlendirmek isteyebilirsin. Ailevi konulara önem vermen, bazı konulardaki hassasiyetini arttırıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan; gereksiz kıskançlık yapabileceğin konular olabilir. Evli bir Aslan burcuysan, uzun zamandır beklediğin haber eşinden gelebilir.