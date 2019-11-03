Bu besinler ile vücudunuzu 21 günde temizleyin! Kanser, eklem ağrıları, diyabet...

Besinler vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bunların başında da soğan ve sarımsak geliyor. Her ikisini kullanarak hazırlayacağınız, 21 günlük soğan-sarım kürü kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, eklem ağrıları, diyabet gibi hastalıklara mucizevi bir biçimde etki ediyor. Peki 21 günlük soğan sarımsak kürü nasıl hazırlanıyor? Soğan sarımsak kürünün faydaları neler?

03.11.2019 12:19 - Son Güncelleme: 03.11.2019 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





