GaleriYaşam

Günlük burç yorumları – 3 Aralık 2019 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

03.12.2019 09:10 - Son Güncelleme: 03.12.2019 09:10
Günlük burç yorumları – 3 Aralık 2019 Salı

KOÇ:

Çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Sizin olaylara maddeci yaklaşmanız, onlarda farklı oluşum yaratabilir. İş yaşantınızdaki kuralları kendi lehinize çevirmek istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 3 Aralık 2019 Salı

BOĞA:

Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Yaşantınızda gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda üzülmeyin.

Günlük burç yorumları – 3 Aralık 2019 Salı

İKİZLER:

Ay, tepe evinizde ilerliyor. Üst yöneticilerinizle aranızda duygusal bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 3 Aralık 2019 Salı

YENGEÇ:

Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve kesinlikle güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, yakınlarınızla aranızda tartışma çıkabilir

Günlük burç yorumları – 3 Aralık 2019 Salı

ASLAN:

Güçlü gezegenlerin burcunuzda olması, sert yönlerinizi de ortaya çıkarıyor. Bugün, ilişkilerinizde kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran soru! Bakın ne cevap verdi...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran soru! Bakın ne cevap verdi...