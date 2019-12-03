Günlük burç yorumları – 3 Aralık 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
03.12.2019 09:10
- Son Güncelleme: 03.12.2019 09:10
KOÇ:
Çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Sizin olaylara maddeci yaklaşmanız, onlarda farklı oluşum yaratabilir. İş yaşantınızdaki kuralları kendi lehinize çevirmek istiyorsunuz.
BOĞA:
Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Yaşantınızda gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda üzülmeyin.
İKİZLER:
Ay, tepe evinizde ilerliyor. Üst yöneticilerinizle aranızda duygusal bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz.
YENGEÇ:
Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve kesinlikle güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, yakınlarınızla aranızda tartışma çıkabilir
ASLAN:
Güçlü gezegenlerin burcunuzda olması, sert yönlerinizi de ortaya çıkarıyor. Bugün, ilişkilerinizde kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz.