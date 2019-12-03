Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran soru! Bakın ne cevap verdi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.



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