Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran soru! Bakın ne cevap verdi...
Tecrübeli oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner İster'in yeni bölümüne "Uçak biletinizde kalkış noktası için "SAW" varış noktası için "ADB" yazıyorsa, hangi iki il arasında seyahat ediyorsunuzdur?" sorusu damga vurdu. Peki, "Uçak biletinizde kalkış noktası için "SAW" varış noktası için "ADB" yazıyorsa, hangi iki il arasında seyahat ediyorsunuzdur?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünden kareler...
03.12.2019 04:53
- Son Güncelleme: 03.12.2019 05:04
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER-YENİ BÖLÜM/ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER