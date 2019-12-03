BİM 3 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta atıştırmalık ürünler, pil çeşitleri dikkat çekiyor
BİM 3 Aralık kataloğuyla sürpriz ürünler listesini paylaştı. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Bu hafta pil çeşitleri ile atıştırmalık ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Peki, BİM müşterileri hangi ürünlerle karşılaşacak. Salı günü kampanyaları neler? İşte 3 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
03.12.2019 09:15
- Son Güncelleme: 03.12.2019 09:15
BİM 3 Aralık 2019 aktüel kataloğuna ait ürünler satışa çıktı. Yeni BİM aktüel ürünleri gün yüzüne çıkması ile birlikte vatandaşlar indirimli ürünleri araştırmaya başlamıştı. BİM 3 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde toplam 29 adet pil çeşitleri ve atıştırmalık ürünlerin olduğunu görüyoruz. Peki 3 Aralık 2019 BİM aktüel kataloğu ile müşterilere sunulacak indirimli ürünler neler? BİM'de bu hafta neler var? İşte bu soruların cevabı:
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