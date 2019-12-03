BİM 3 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta atıştırmalık ürünler, pil çeşitleri dikkat çekiyor

BİM 3 Aralık 2019 aktüel kataloğuna ait ürünler satışa çıktı. Yeni BİM aktüel ürünleri gün yüzüne çıkması ile birlikte vatandaşlar indirimli ürünleri araştırmaya başlamıştı. BİM 3 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde toplam 29 adet pil çeşitleri ve atıştırmalık ürünlerin olduğunu görüyoruz. Peki 3 Aralık 2019 BİM aktüel kataloğu ile müşterilere sunulacak indirimli ürünler neler? BİM'de bu hafta neler var? İşte bu soruların cevabı: