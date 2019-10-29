Günlük burç yorumları – 29 Ekim 2019 Salı

İKİZLER

Seni sen yapan özelliklerinle fark edildiğin bir gündesin. Azminin meyvelerini de toplamaya başlayacaksın. Temiz yüreğiniz, iyi niyetiniz ortaya çıkabilir. İyi niyetinizin farkında olan kişiler sizlere benzer bir segmentte yaklaşarak daha da iyi hissetmenize neden olacak.

DEĞİŞEN yaşam koşullarına çabuk ayak uyduruyor, bu özelliğinizle herkesi şaşırtıyorsunuz. Bugün, çok yoğun bir telefon trafiği içerisinde olacaksınız. Partnerinizin istekleri ve sizin kararlarınızla ortak planlar içerisinde yer alacaksınız. Küçük kazlara dikkat temelisiniz.