Günlük burç yorumları – 29 Ekim 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Ekim Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Eğer uzun zamandır işlerinin yolunda gitmediğini düşünüyorsan, bugün bunun tam tersini düşüneceğin olaylar yaşayabilirsin. Karşı cinse oldukça çekici geleceğiniz ve onlarla derin sohbetler yapabileceğiniz bugünlerde duygusal konularda sevildiğinizi görmek sizlere son derece iyi hissettirebilir.
BUGÜN, çevrenizle ilgili gereksiz kuruntular ve düşünceler içerisindesiniz. Çalışma arkadaşlarınıza daha istikrarlı davranmalısınız. Lider bir kişiliğe sahipsiniz. Buyurgan tavırlarınız yüzünden, çoğu kez yanlış anlaşılıyorsunuz. Yeteneklerinizi ustaca sergiliyorsunuz.
BOĞA
İlişkisi olan ya da evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişiyle uzun zamandır gitmek istediğiniz etkinliğe katılabilirsiniz. Saklamak zorunda hissettiğiniz bazı konuların yük yarattığını görerek aktif bir çaba içerisinde her şeyi temiz konuma getirip yaşama sıfırdan başlamayı isteyebilirsiniz.
AY, karşıt burcunuzda ilerlerken, çevresel ilişkilerinizde duygusal bekleyişler içerisindesiniz. Partnerinizin hareketlerinden farklı anlamlar çıkarmanız yersiz, olayları sadece kendi duygularınızla değerlendirmemelisiniz. Bugün, kişisel hobilerinizi tekrar gözden geçirin.
İKİZLER
Seni sen yapan özelliklerinle fark edildiğin bir gündesin. Azminin meyvelerini de toplamaya başlayacaksın. Temiz yüreğiniz, iyi niyetiniz ortaya çıkabilir. İyi niyetinizin farkında olan kişiler sizlere benzer bir segmentte yaklaşarak daha da iyi hissetmenize neden olacak.
DEĞİŞEN yaşam koşullarına çabuk ayak uyduruyor, bu özelliğinizle herkesi şaşırtıyorsunuz. Bugün, çok yoğun bir telefon trafiği içerisinde olacaksınız. Partnerinizin istekleri ve sizin kararlarınızla ortak planlar içerisinde yer alacaksınız. Küçük kazlara dikkat temelisiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde gündemine hızlı bir şekilde farklı olaylar dahil olurken, kendini sorguya çekmeye başlayabilirsin. Bugünlerde çevrenizi sorgulama moduna geçebilirsiniz. Sırlarınızı verdiğiniz kişiler sizlerin tavırlarını destekleseler de en nihayetinde kararınızı sezgileriniz ile verin.
TUTKULU ve çalışkan bir yapınız var. Sert bir tutumla karşılaştığınız anda, yaptığınız işten hemen soğuyorsunuz. Bugün, akrep burcunuzda ilerliyor, geçmişte yaşadığınız olaylar kafanızı kurcalayacak. Kötü alışkanlıklarınız ne yazık ki vizyonunuzu daraltıyor.
ASLAN
İlişkisi olan ya da evli bir Aslan burcuysan, değer verdiğin kişinin ailesi ile ilgili maddi sorunlar gündeme gelebilir. Yapmak istediğiniz birkaç şey var. Bunların hepsinin üzerine yürüdüğünüzde hiçbirini yapamayacağınızın farkında olmalısınız ayrıca iş stresiniz de artabilir.
GÜCÜNÜZÜ ispat etmek zorunda değilsiniz. Olayların aşırıya kaçmasından fazla etkileniyorsunuz. Bugün, maddi konularda kaygılarınızı bir kenara bırakın. Çevresel koşulların zaman içinde olumlu desteğini üzerinizde hissedebileceksiniz, biraz daha zamana ihtiyacınız var.