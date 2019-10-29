Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?
Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren, demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. Düşmanların boyunduruğu altından bir milleti kurtaran, ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
25 Ekim 1923'te ise hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Atatürk'e, cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." diyerek fikrini açıkladı.