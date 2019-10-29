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Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?

Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren, demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. Düşmanların boyunduruğu altından bir milleti kurtaran, ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29.10.2019 09:38 - Son Güncelleme: 29.10.2019 09:46
Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?

Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk devletinin yüzünü çağdaşlaşma ve demokrasiye çevirdi.

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?

Ankara'nın Türkiye devletinin hükümet merkezi olmasının ardından mevcut rejimin isminin de bütün açıklığıyla konulması, yeni devletin başkanının da seçilmesi gerekiyordu.

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?

O güne kadar devlet başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak Atatürk tarafından yürütülmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?

Bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyorlardı. Bu sıralarda İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve Meclisin güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna acil çözüm gerektirdi.

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?

25 Ekim 1923'te ise hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Atatürk'e, cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." diyerek fikrini açıkladı.

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