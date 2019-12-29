Günlük burç yorumları – 29 Aralık 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Aralık Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Bugün, Aile ile ilgili iç meselelerinize odaklanacaksınız.
BOĞA:
Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Bu dönem içinde önemli olan; arzu etmediğiniz tüm konularınızı istekleriniz doğrultusunda yeniden düzenlemek olmalıdır. Ayaklarınıza ve bileklerinize özen gösterin.
İKİZLER:
Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bugün yaşamınıza kendi damganızı vuracaksınız.
YENGEÇ:
İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Karşıt Jüpiter'in verdiği şanstan yararlanmalısınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak nitelikteki kişilerle paylaşmaktan yanasın Çok çalışmanın size kazandıracağı ödülleri farkındasınız.
ASLAN:
Çevrenizle ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bugün gereğinden fazla alınganlık gösterdiğiniz için, olayları ters bir şekilde yorumluyorsunuz. Enerjiniz oldukça yüksek ve duygusal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.. Dostlarınızı ve arkadaşlarınızı evinizde ağırlayabilir, onlarla birlikte ortak aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz.