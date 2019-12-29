Günlük burç yorumları – 29 Aralık 2019 Pazar

BOĞA:

Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Bu dönem içinde önemli olan; arzu etmediğiniz tüm konularınızı istekleriniz doğrultusunda yeniden düzenlemek olmalıdır. Ayaklarınıza ve bileklerinize özen gösterin.