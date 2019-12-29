600 bin yıl sonra ilk kez görüldü! Van Gölü Havzası'nda büyük tehlike!
1980-1988 yılları arasında inşa edilen 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü'nde, inci kefali stoklarına zarar verecek tatlı su kerevitleri görüldü. Yaklaşık 600 bin yıldır var olduğu belirtilen Van Gölü Havzası'nda şu ana kadar görülmemiş tatlı su kerevitleri, büyük tehlike oluşturuyor.
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik üretimi amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilen 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü'nde, inci kefali stoklarına zarar verecek tatlı su kerevitleri görüldü. Yaklaşık 600 bin yıldır var olduğu belirtilen Van Gölü Havzası'nda şu ana kadar görülmemiş tatlı su kerevitleri, büyük tehlike oluşturuyor.
Van Gölü Havzası'nda uzun yıllardır incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son 2-3 yıldır havzada istilacı türlere rastladıklarını belirtti. Daha önce dünyada ekonomik ve ekolojik olarak büyük zararlara yol açan zebra midyelerin görüldüğünü anımsatan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, şimdi de tatlı su kerevitlerinin görüldüğünü söyledi.
İstilacı kerevitlerin baraj gölüne birileri tarafından atıldığına işaret eden Akkuş, "Van Gölü Havzası'nın kapalı bir havza olması sebebiyle buradaki akarsuların ve göllerin dışarıdaki su kaynaklarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle dışarıdaki canlı türlerinden hiçbiri insan eliyle taşınmadığı sürece bu havzaya girme şansı yok. Fakat son 2-3 yıldır Van Gölü Havzası'nda istilacı tür olarak ifade ettiğimiz türlerin varlığına rastlıyoruz.
Su kaynaklarımızda ilk önce zebra midye ortaya çıktı. Şimdi ise Van il merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olan Zernek Baraj Gölü'nde tatlı su ıstakozu ortaya çıktı. Bu canlı türü buraya kendisinin gelmesi mümkün değildir. Çünkü bu havzanın dışarıdaki hiçbir su kaynağıyla bağlantısı yok. Tatlı su ıstakozunu buraya birleri getirdi ve bu havzaya atmış oldu" dedi.