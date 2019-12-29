Geceye damga vuran soru! Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Müslüm Gürses sürprizi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 855. yeni bölümüyle yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde Müslüm Gürses sürprizi yaşandı. Bir yarışmacıya yöneltilen "Hangisi, Müslüm Gürses tarafından seslendirilen "Affet" adlı şarkıda geçen ifadelerden biri değildir? sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Müslüm Gürses sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
29.12.2019 00:38
- Son Güncelleme: 29.12.2019 01:09
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