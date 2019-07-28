Günlük burç yorumları – 28 Temmuz 2019 Pazar

YENGEÇ

Sevmek ve sevilmek gibi şanslar elde edeceksiniz zira hayattan keyif almanızın temel unsuru da bu bu yüzden gününüz oldukça güzel ve keyifli geçecek. Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlerde hatalı davranabilirsiniz.

Her türlü riskten uzak kalmalısınız.