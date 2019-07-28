Günlük burç yorumları – 28 Temmuz 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Temmuz Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Varmak istediğiniz, ya da zaten gelmiş olduğunuz yeri isteyen insanlar kendilerini belli ederek su yüzüne çıkabilirler, mesleki konularda tedbirli olun. Bugün aşktan çok ailevi konular ön plana çıkıyor. Aile bireylerinin isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz.
KOVA
Kusurlarınızı ön planda tutmak yerine yapabilirliklerinizi göstermeye çalışın. Aşk ilişkilerinde partnerinizle alakalı olarak almanız gereken durumlar olabilir. Bu dönem, paraya karşı ilginiz artacak. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız.
İKİZLER
Hayattan alacağınız keyifin arttığı bugünlerde sosyalleşmek ve diğer aktiviteleri gerçekleştirmek için kendinize zaman ayırın. Yeniliklere açık olun. Düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilirsiniz.
YENGEÇ
Sevmek ve sevilmek gibi şanslar elde edeceksiniz zira hayattan keyif almanızın temel unsuru da bu bu yüzden gününüz oldukça güzel ve keyifli geçecek. Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlerde hatalı davranabilirsiniz.
Her türlü riskten uzak kalmalısınız.
ASLAN
Problemleri spiritüel bakış açısı ve içsel deneyiminiz ile bırakmayı öğrenerek yola devam edebilirsiniz. Sosyal ortamlarda bulunmayı tercih etmeyebilirsiniz. Jüpiter'in geri hareketini düşünmeli ve eski iş imkanlarının yeniden karşınıza çıkabileceğini düşünmelisiniz. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Cildinize özen göstermeli, uyku düzeninizi sağlamalısınız.