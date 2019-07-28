İşte saçı dökülenlere mucizevi çözüm! Bu yemeği artık severek yiyeceksiniz...
Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup, güçlendiriyor. Genellikle erkeklerin çok şikayetçi olduğu saç dökülmesiyle ilgili internette "Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini ne engeller?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki saç dökülmesine gerçekten ne iyi geliyor? Bazı kişilerin çok sevdiği bazı kişilerin ise hiç sevmediği bir yemeğin saç dökülmesine iyi geldiğini biliyor musunuz? İşte saçı dökülenlere mucizevi yöntem...
Vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve diyet uzmanları sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.