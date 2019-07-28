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Tüm foyası ortaya çıktı! Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle uyutmuş!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından çokça söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "cesur çocuğu" Bear Grylls, öyle zor koşullarda hayatta kalmayı başarıyor, öyle canlılarla besleniyor ki izleyenler şaşıp kalıyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte "cesur çocuk" Bear Grylls ile ekranlara gelen İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri...

28.07.2019 07:21 - Son Güncelleme: 28.07.2019 07:22
Tüm foyası ortaya çıktı! Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle uyutmuş!

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

Tüm foyası ortaya çıktı! Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle uyutmuş!

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

Tüm foyası ortaya çıktı! Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle uyutmuş!

İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

Tüm foyası ortaya çıktı! Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle uyutmuş!

Ve burada da araçlar görünüyor.

Tüm foyası ortaya çıktı! Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle uyutmuş!

Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.

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